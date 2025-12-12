La citazione di Berlusconi della ministra Bernini e gli attacchi agli studenti che la contestavano

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nostro podcast quotidiano, analizziamo le principali notizie del giorno, tra cui la recente citazione di Berlusconi sulla ministra Bernini e gli attacchi rivolti agli studenti che la contestavano. Ogni sera alle 18.00, ti offriremo un approfondimento puntuale e aggiornato sugli eventi più rilevanti, per rimanere sempre informato.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle polemiche tra gli studenti e la ministra Bernini, che ha chiamato i ragazzi che la contestavano dei "poveri comunisti". Fanpage.it

