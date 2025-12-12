La ciclabile di via Guido Reni sarà conclusa a fine gennaio 2026 Ma i cittadini sono impazienti

La realizzazione della ciclabile di via Guido Reni proseguirà fino a fine gennaio 2026, con i lavori del Grab che si concluderanno il 10 marzo 2026. Le nuove tempistiche sono state ufficializzate dalla polizia locale, su richiesta del dipartimento Mobilità e Trasporti, suscitando l’attesa e l’impazienza dei cittadini.

I lavori per la realizzazione del Grab a via Guido Reni si protrarranno fino al 10 marzo 2026. Le nuove tempistiche sono state messe nero su bianco da una recente determinazione dirigenziale del II Gruppo Parioli della polizia locale, su richiesta del dipartimento Mobilità e Trasporti arrivata.

Ciclabile di Via Guido Reni, a rischio più di 100 posti auto: Patanè risponde alle critiche ?

