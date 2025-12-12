La Cgil di Landini tra politica e sindacalismo
Maurizio Landini, leader della Cgil, rappresenta una figura centrale nel panorama sindacale italiano, con un ruolo che si intreccia spesso con la politica. La sua leadership suscita opinioni contrastanti, riflettendo le sfide e le tensioni del movimento sindacale nel contesto sociale ed economico attuale.
Maurizio Landini è sicuramente una figura divisiv.
Cgil, gente acclama Landini (Fiom): Io faccio il sindacalista, politica deve ascoltare la piazza
Il segretario della Cgil, Maurizio Landini: "Bisogna cambiare la manovra, penalizza lavoratori e pensionati".
Landini attacca, 'manovra balorda'. Salvini, 'irresponsabile bloccare il Paese'. Lo sciopero Cgil dalla sanità ai trasporti, salvi i voli: 'La protesta non è politica'
La Cgil di Landini tra politica e sindacalismo - Ecco la fenomenologia del segretario generale che ha cobasizzato la Cgil: più lotta politica che sindacalismo, più piazza che contrattazione, più coalizione sociale che unità sindacale
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, Landini a Firenze: corteo da Santa Maria Novella - Manifestazione nazionale contro la legge di Bilancio "ingiusta": concentramento alle 9, in piazza attesi lavoratori da tutta la Toscana con il segretario