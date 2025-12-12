La cena che unisce Etna e Belìce | al ristorante Vela i sapori di due Sicilie

Agrigentonotizie.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ristorante Vela di Sciacca ospiterà venerdì 12 dicembre una serata dedicata ai sapori della Sicilia, unendo le tradizioni dell’Etna e della Belìce. Un’occasione per scoprire le diverse anime dell’isola attraverso i piatti e i profumi di due territori ricchi di storia e cultura.

