La cena che unisce Etna e Belìce | al ristorante Vela i sapori di due Sicilie

Il ristorante Vela di Sciacca ospiterà venerdì 12 dicembre una serata dedicata ai sapori della Sicilia, unendo le tradizioni dell’Etna e della Belìce. Un’occasione per scoprire le diverse anime dell’isola attraverso i piatti e i profumi di due territori ricchi di storia e cultura.

Il ristorante Vela di Sciacca ospiterà venerdì 12 dicembre una serata dedicata ai sapori dell’isola mettendo a confronto due territori che raccontano anime molto diverse della Sicilia. In tavola ci saranno i vini etnei di Serafica Terra di Olio e Vino e l’olio extravergine d’oliva Gocce di Tre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

