La casa avvolta da fumo e fiamme | paura per quattro inquilini

Trentotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra l’11 e il 12 dicembre, a Resia (BZ), un incendio ha coinvolto un edificio residenziale, mettendo in pericolo quattro inquilini. La tragedia è stata evitata grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

È una tragedia sfiorata quella avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 dicembre a Resia (BZ) dove un edificio residenziale con dentro quattro inquilini ha preso fuoco.La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata poco dopo la mezzanotte e immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

casa avvolta fumo fiammeBox in fiamme, muore in casa un 59enne - L'incendio divampa in un garage e le fiamme si propagano ai piani superiori, creando molto fumo intenso e denso. Riporta rainews.it

casa avvolta fumo fiammeFiamme in una casa disabitata da qualche giorno, nottata di lavoro per i pompieri - Incendio in una casa disabitata a San Zenone degli Ezzelini: cinque squadre e sette mezzi dei Vigili del Fuoco in azione. Come scrive nordest24.it

CASA AVVOLTA DALLE FIAMME, USTIONATO UN UOMO | 19/06/2021

Video CASA AVVOLTA DALLE FIAMME, USTIONATO UN UOMO | 19/06/2021