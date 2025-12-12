La casa avvolta da fumo e fiamme | paura per quattro inquilini

Nella notte tra l’11 e il 12 dicembre, a Resia (BZ), un incendio ha coinvolto un edificio residenziale, mettendo in pericolo quattro inquilini. La tragedia è stata evitata grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

È una tragedia sfiorata quella avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 dicembre a Resia (BZ) dove un edificio residenziale con dentro quattro inquilini ha preso fuoco.La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata poco dopo la mezzanotte e immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

CASA AVVOLTA DALLE FIAMME, USTIONATO UN UOMO | 19/06/2021

