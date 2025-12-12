La casa avvolta da fumo e fiamme | paura per quattro inquilini

Nella notte tra l’11 e il 12 dicembre, a Resia (BZ), un incendio ha colpito un edificio residenziale, mettendo in pericolo quattro inquilini. La scena di fumo e fiamme ha generato grande paura tra i residenti, fortunatamente senza gravi conseguenze. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

È una tragedia sfiorata quella avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 dicembre a Resia (BZ) dove un edificio residenziale con dentro quattro inquilini ha preso fuoco.La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata poco dopo la mezzanotte e immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco. Trentotoday.it Fiamme in una casa disabitata da qualche giorno, nottata di lavoro per i pompieri - Incendio in una casa disabitata a San Zenone degli Ezzelini: cinque squadre e sette mezzi dei Vigili del Fuoco in azione. nordest24.it

Rientra a casa e trova cucina e salotto avvolti dalle fiamme - Un incendio improvviso ha devastato parte dell’abitazione, distruggendo gli arredi e riempiendo di fumo ogni piano. udinetoday.it

Vivi il Capodanno come preferisci: da noi o a casa tua! Il nostro Capodanno al ristorante è pensato per chi desidera una serata raccolta, avvolta da un’atmosfera calda e accogliente, dove ogni dettaglio è studiato per farti iniziare il nuovo anno nel modo pi - facebook.com facebook

© Trentotoday.it - La casa avvolta da fumo e fiamme: paura per quattro inquilini

CASA AVVOLTA DALLE FIAMME, USTIONATO UN UOMO | 19/06/2021

Video CASA AVVOLTA DALLE FIAMME, USTIONATO UN UOMO | 19/06/2021 Video CASA AVVOLTA DALLE FIAMME, USTIONATO UN UOMO | 19/06/2021