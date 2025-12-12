La canzone dell’amore Proposta di matrimonio durante la serata karaoke | Debora vuoi sposarmi?

Durante una serata karaoke, un momento speciale si trasforma in una proposta di matrimonio indimenticabile. Quando Debora si avvicina al microfono per cantare il suo brano preferito di Tiziano Ferro, l'emozione si mescola alla sorpresa, dando vita a un gesto romantico che resterà nel cuore di tutti i presenti. Un esempio di come l’amore possa sbocciare nei momenti più inaspettati.

È l’amore ai tempi del karaoke. Lei ha preso il microfono, convinta di cantare Il regalo più grande, il suo brano preferito di Tiziano Ferro. E invece sorpresa: sul maxi schermo ecco la dichiarazione d’amore del fidanzato. Poi Angel si inginocchia, prende la mano della sua Debora e porgendole l’anello le la fatidica proposta: "Vuoi sposarmi?". Lei scoppia a piangere dopo aver urlato ‘sì’, tra gli applausi dei clienti del locale. L’insolita proposta di matrimonio è andata in scena mercole sera al Maki flores, ristorante di sushi (e non solo) in piazzetta Mazzini a Rimini, famoso per le serate dedicate al karaoke. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La canzone dell’amore. Proposta di matrimonio durante la serata karaoke: "Debora, vuoi sposarmi?"

