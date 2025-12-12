La Benedetto ’64 in festa | Numeri record grazie

La Benedetto ’64 ha chiuso il 2025 con una serata di festa alla Bocciofila Centese, celebrando numeri record e l’unità di una famiglia numerosa. Un momento di convivialità e gratitudine, che ha rafforzato il senso di appartenenza e tradizione. Un brindisi collettivo ha concluso un anno speciale, segnato da successi e solidarietà.

Una serata di brindisi per celebrare una famiglia unita e numerosa. La Benedetto 1964 ha celebrato la conclusione dell’anno solare 2025 con la tradizionale cena di Natale alla Bocciofila Centese. A coronamento di un trentesimo anniversario con tanti primati e nuove pietre miliari raggiunte (oltre 500 partite giocate, record di iscritti per la stagione sportiva), la serata ha visto la partecipazione di oltre 400 persone e ha consentito di riavvolgere il nastro di 12 mesi ricchi di partite, sfide, feste e momenti di comunità e ha aperto la strada verso il 2026 che si preannuncia altrettanto emozionante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Benedetto ’64 in festa: "Numeri record, grazie"

Sabato 6 dicembre 2025 in Via Benedetto Croce 112 ANFFAS Sava apre le porte alla comunità con un doppio appuntamento dedicato alla festa, alla condivisione e all’inclusione sociale. #Sava - facebook.com Vai su Facebook

La Benedetto ’64 in festa: "Numeri record, grazie" - Alla cena degli auguri col presidente Spera, 400 persone tra tesserati e tecnici "Sono fiero di quante persone ci seguono, in questi anni siamo cresciuti tanto". Si legge su msn.com

San Benedetto, la polizia in festa al Concordia. Il questore: «È un segnale forte». I vincitori del concorso - Nella città ancora scioccata per l’omicidio di Amir, il neo dirigente fa capire che non si faranno sconti: «Vogliamo essere giudicati sui fatti - Riporta corriereadriatico.it