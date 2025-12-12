La Banca Centrale russa fa causa a Euroclear | Usare gli asset russi per l’Ucraina è illegale

La Banca Centrale russa ha intentato una causa contro Euroclear, denunciando l’uso degli asset russi per finanziare l’Ucraina come illegale. La disputa evidenzia le tensioni tra Mosca e Bruxelles riguardo alla gestione e all’accesso ai beni finanziari russi in un contesto di crescenti sanzioni internazionali.

La Banca Centrale russa ha dichiarato che le intenzioni dell’Unione Europea sull’utilizzo dei suoi asset sono illegali. E che si riserva il diritto di impiegare tutti i mezzi disponibili per proteggere i suoi interessi. La prima mossa è stata intentare una causa contro Euroclear, una società belga di servizi finanziari, specializzata nel regolamento delle transazioni in titoli e nella custodia e nel servizio delle attività presso la Corte Arbitrale di Mosca. La Banca Centrale russa e la causa a Euroclear. «In relazione alle azioni illegali del depositario Euroclear, che stanno causando perdite alla Banca di Russia, nonché in relazione ai meccanismi ufficialmente esaminati dalla Commissione Europea per l’utilizzo diretto o indiretto degli asset russi senza il nostro consenso, la Banca di Russia sta intentando una causa presso la Corte Arbitrale di Mosca contro il depositario Euroclear per ottenere il risarcimento dei danni», si legge nel comunicato dell’istituto centrale. 🔗 Leggi su Open.online

Quell’oro non è piovuto dal cielo e non è nemmeno un regalo di qualche banca centrale estera: è il frutto del duro lavoro degli italiani - facebook.com Vai su Facebook

La Banca Centrale del Canada ha deciso di mantenere il tasso di interesse al 2,25%, per dare una mano all'economia in un clima ancora di grande incertezza corriere.ca/bank-of-canada… #Canada #Economia @bankofcanada #Tassi #Inflazione Vai su X

Russia, la Banca Centrale fa causa a Euroclear su asset congelati: quanto rischia di perdere Mosca - La Banca Centrale di Russia fa causa contro Euroclear presso la Corte Arbitrale di Mosca sui beni congelati di Mosca. Secondo msn.com

La Banca Centrale russa fa causa a Euroclear: «Usare gli asset russi per l’Ucraina è illegale» - La Banca di Russia ha dichiarato che le intenzioni dell'Unione Europea sull'utilizzo dei suoi asset sono illegali ... Secondo open.online

Rublo in caduta libera. La Banca Centrale Russa: Situazione critica - economy

Video Rublo in caduta libera. La Banca Centrale Russa: Situazione critica - economy Video Rublo in caduta libera. La Banca Centrale Russa: Situazione critica - economy