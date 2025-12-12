La Banca Centrale della Federazione Russa fa causa a Euroclear

La Banca Centrale della Federazione Russa ha avviato una causa legale contro Euroclear presso la Corte Arbitrale di Mosca, suscitando attenzione nel settore finanziario internazionale. La disputa riguarda questioni di natura regolamentare e operative tra le due istituzioni, con possibili implicazioni per i mercati finanziari e le transazioni transfrontaliere.

La Banca Centrale di Russia ha intentato una causa contro Euroclear presso la Corte Arbitrale di Mosca. Alla base della decisione, si legge in un comunicato, le « azioni illegali del depositario Euroclear, che stanno causando perdite alla Banca di Russia, nonché ai meccanismi ufficialmente esaminati dalla Commissione europea per l’utilizzo diretto o indiretto degli asset russi » senza il consenso di Mosca, si legge in un comunicato. «Le attività di Euroclear hanno causato danni a causa dell’impossibilità per la Banca di Russia di gestire liquidità e titoli di sua proprietà», spiega il comunicato. Lettera43.it Russia, asset congelati: la Banca Centrale fa causa a Euroclear. Quanto rischia di perdere Mosca - La Banca Centrale di Russia fa causa contro Euroclear presso la Corte Arbitrale di Mosca sui beni congelati di Mosca. ilgazzettino.it Conflitto Legale tra Banca Centrale Russa ed Euroclear: Il Congelamento dei Fondi Spiegato - Scopri i dettagli della controversia legale tra la Banca Centrale Russa e Euroclear, in un contesto caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e sanzioni imposte dall'Unione Europea. notizie.it #Banca centrale della #Russia minaccia l’ #Ue: reagiremo se usa gli asset russi x.com Banca centrale della Russia minaccia l’Ue: reagiremo se usa gli asset russi - facebook.com facebook © Lettera43.it - La Banca Centrale della Federazione Russa fa causa a Euroclear

