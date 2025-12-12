Kyriakoù tra media e petroliere in buoni rapporti con le destre

Kyriakoù, figura chiave tra media e compagnie petrolifere, mantiene rapporti consolidati con le forze di destra. Fino a pochi giorni fa, si trattava di semplici voci e indiscrezioni, ma ora emergono dettagli che rivelano un quadro più definito delle sue connessioni e influenze nel panorama politico e mediatico locale.

Fino a qualche giorno fa la parola magica – versione giornalistica della 'profezia che si autoavvera' – era ancora indiscrezioni. Si diceva che arrivassero dall'Egeo, come il Meltemi, e adesso .

