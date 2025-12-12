Kylie Minogue è uscito Kylie Christmas Fully Wrapped
Kylie Minogue celebra il decimo anniversario di “Kylie Christmas” con l’uscita di “Kylie Christmas (Fully Wrapped)”, un album speciale pubblicato da Warner Records. Questa raccolta brillante e festosa raccoglie brani natalizi intramontabili, catturando l’essenza del calore, del divertimento e dello glamour delle feste in puro stile Kylie.
