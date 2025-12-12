Kylie Minogue è uscito Kylie Christmas Fully Wrapped

12 dic 2025

Kylie Minogue celebra il decimo anniversario di “Kylie Christmas” con l’uscita di “Kylie Christmas (Fully Wrapped)”, un album speciale pubblicato da Warner Records. Questa raccolta brillante e festosa raccoglie brani natalizi intramontabili, catturando l’essenza del calore, del divertimento e dello glamour delle feste in puro stile Kylie.

LONDRA – Kylie Minogue ha pubblicato “Kylie Christmas (Fully Wrapped)” per Warner Records. “Kylie Christmas (Fully Wrapped)” è l’album speciale per il decimo anniversario di “Kylie Christmas”: una scintillante raccolta di brani natalizi senza tempo e scintillanti che catturano il calore, il divertimento e il glamour delle feste in vero stile Kylie. L’album riunisce il meglio di “Kylie Christmas”, tra cui l’iconica “Santa Baby”, il classico “It’s The Most Wonderful Time of the Year” e gli originali preferiti dai fan “At Christmas” e “100 Degrees”. Kylie ha anche registrato quattro nuovi brani per l’edizione 2025: “Hot In December”, “This Time Of Year”, “Office Party” e l’originale Amazon Music “XMAS”. Lopinionista.it

