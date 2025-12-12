Krypto morirà in Supergirl? La scena del trailer che ha terrorizzato i fan e la teoria confermata da James Gunn
Il trailer di Supergirl ha suscitato timori tra i fan DC, grazie a scene che mostrano Krypto, il fedele cane di Superman, in grave pericolo. Questa rappresentazione ha generato numerose speculazioni, alimentate anche dalla conferma di James Gunn, lasciando intendere possibili sviluppi drammatici per il personaggio.
Il trailer ufficiale di Supergirl ha scatenato un’ondata di preoccupazione tra i fan DC. La causa? Alcune inquietanti sequenze che mostrano Krypto, l’amato super-cane già protagonista in Superman, in evidente pericolo. Una scena in particolare ha fatto sobbalzare gli spettatori, quella in cui il fedele compagno a quattro zampe appare immobile, apparentemente privo di sensi. È bastato quel fotogramma per far esplodere il dibattito online. Sarà mai possibile che Krypto morirà nel prossimo grande evento cinematografico dei DC Studios? La risposta non è semplice come potrebbe sembrare. James Gunn, architetto del nuovo DC Universe, ha confermato che Supergirl seguirà Kara Zor-El in una missione disperata per salvare la vita del suo cane. 🔗 Leggi su Screenworld.it
