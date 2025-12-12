Kovacic torna in Italia? L’ex Inter proposto ad una super rivale dei nerazzurri!

Internews24.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex centrocampista dell'Inter, Kovacic, potrebbe tornare in Italia, ma questa volta con una squadra rivale dei nerazzurri. Sul tavolo ci sono trattative e possibilità di un trasferimento dal Manchester City. Ecco le ultime notizie su un possibile ritorno e le dinamiche di mercato che coinvolgono il giocatore.

Inter News 24 Può lasciare il Manchester City a breve? Le ultime. Il calciomercato del Milan potrebbe presto accendersi attorno a un nome di assoluto prestigio internazionale, una vecchia conoscenza della Serie A che tornerebbe in Italia con un bagaglio di esperienza invidiabile. Con l’avvicinarsi della finestra di trasferimenti, il club di via Aldo Rossi si trova a dover gestire la delicata situazione di Ruben Loftus-Cheek. Il possente centrocampista inglese, spinto dalla necessità di garantirsi un minutaggio costante per non perdere il treno del Mondiale 2026, sta valutando seriamente l’addio ai colori rossoneri. 🔗 Leggi su Internews24.com

kovacic torna in italia l8217ex inter proposto ad una super rivale dei nerazzurri

© Internews24.com - Kovacic torna in Italia? L’ex Inter proposto ad una super rivale dei nerazzurri!