Kovacic torna in Italia? L’ex Inter proposto ad una super rivale dei nerazzurri!

L'ex centrocampista dell'Inter, Kovacic, potrebbe tornare in Italia, ma questa volta con una squadra rivale dei nerazzurri. Sul tavolo ci sono trattative e possibilità di un trasferimento dal Manchester City. Ecco le ultime notizie su un possibile ritorno e le dinamiche di mercato che coinvolgono il giocatore.

Il calciomercato del Milan potrebbe presto accendersi attorno a un nome di assoluto prestigio internazionale, una vecchia conoscenza della Serie A che tornerebbe in Italia con un bagaglio di esperienza invidiabile. Con l'avvicinarsi della finestra di trasferimenti, il club di via Aldo Rossi si trova a dover gestire la delicata situazione di Ruben Loftus-Cheek. Il possente centrocampista inglese, spinto dalla necessità di garantirsi un minutaggio costante per non perdere il treno del Mondiale 2026, sta valutando seriamente l'addio ai colori rossoneri.

