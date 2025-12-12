Kim elogia i suoi soldati in Russia poi attacca gli alti funzionari del partito

Kim Jong Un ha espresso apprezzamento per i soldati nordcoreani coinvolti nel conflitto in Ucraina, lodandone l'impegno. Tuttavia, nelle sue dichiarazioni, ha anche rivolto critiche agli alti funzionari del partito, evidenziando tensioni interne e questioni di leadership all'interno della Corea del Nord.

(Adnkronos) – Kim Jong Un ha elogiato l'impegno dei soldati nordcoreani che hanno combattuto a fianco delle truppe russe contro l'Ucraina. Questi soldati – ha dichiarato, nel corso di una riunione del partito – "hanno mostrato al mondo il prestigio del nostro esercito e del nostro Stato. un vero difensore della giustizia internazionale", ha affermato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Kim elogia i suoi soldati in Russia, poi attacca gli alti funzionari del partito - Il leader nordcoreano plaude alle truppe che "hanno mostrato al mondo il prestigio del nostro Stato".

Kim Jong-un elogia l'esercito "eroico" di Pyongyang che ha combattuto al fianco della Russia - Le dichiarazioni del leader nordcoreano giungono mentre il presidente Usa Trump intensifica i tentativi, finora infruttuosi, di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina Il leader nordcoreano Kim ...

Soldati nordcoreani in Ucraina: cosa c’è dietro l’accordo tra Putin e Kim?

