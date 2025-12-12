Kilt scozzesi e suono di cornamuse al corteo Cgil a Firenze per lo sciopero generale – Il video

Durante il corteo della Cgil a Firenze per lo sciopero generale, l'associazione

(Agenzia Vista) Firenze, 12 dicembre 2025 L'associazione "The Royal Highland Company" partecipa al corteo di Firenze della Cgil in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati con a sua banda di cornamuse scozzesi, con i musicisti che indossano il tradizionale kilt. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

Kilt scozzesi e suono di cornamuse al corteo Cgil a Firenze per lo sciopero generale

