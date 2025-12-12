Kiev pronta ad accettare un' area demilitarizzata in Donbass | le richieste Usa e i dubbi su un compromesso equo
L'Ucraina si mostra disponibile a considerare una zona demilitarizzata nel Donbass, un punto chiave nelle trattative con Stati Uniti e Russia. La proposta solleva interrogativi sulla possibilità di un compromesso equo e sostenibile, mentre le parti cercano una soluzione che possa favorire la stabilità nella regione.
L'Ucraina sarebbe pronta a cedere su uno dei punti chiave della trattativa con Stati Uniti e Russia: le concessioni territoriali, accettando la creazione di una zona demilitarizzata nel Donbass. Lo scrive il quotidiano francese Le Monde citando il negoziatore ucraino Mykhailo Podoliak. 🔗 Leggi su Today.it
Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte sottolinea l’importanza di mantenere l’Ucraina solida e determinata mentre proseguono i colloqui di pace. Armi, sanzioni e supporto internazionale continuano per garantire che Kiev sia pronta a difendersi e nego - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Zazo: Negoziati? Smilitarizzazione inaccettabile per Kiev, sarebbe resa