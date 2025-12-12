Kelly Osbourne si arrabbia | Mio padre è morto non riesco a mangiare E voi mi insultate

Kelly Osbourne ha espresso la sua rabbia e il dolore per la perdita del padre, sottolineando come le critiche sui social abbiano aggravato il suo stato emotivo. In un messaggio deciso, l'artista ha condiviso il suo dolore, chiedendo rispetto in un momento così difficile.

Kelly Osbourne ha deciso di rompere il silenzio e rispondere duramente alle critiche e alle osservazioni che le stanno arrivando sui social. La figlia di Ozzy Osbourne, scomparso a luglio, ha pubblicato un video sfogo su Instagram in cui ha denunciato il body shaming subito da centinaia di utenti che commentano ossessivamente il suo aspetto fisico e la drastica perdita di peso. Ha spiegato che il motivo per cui è dimagrita così tanto è che a causa del lutto, non riesce a mangiare molto. Kelly Osbourne hits back at social media users commenting on her changing appearance; reveals most of those trolling her are women. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it