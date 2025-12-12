Kayfabe Is Dead But I Was There – NWA Story #27 War Games | quando il wrestling scoprì il respiro della guerra

Nel 1987, il mondo del wrestling assistette a un evento che avrebbe ridefinito i confini tra realtà e finzione: il debutto di War Games. In un’epoca in cui la linea tra intrattenimento e spettacolo si faceva sempre più sottile, questa ennesima sfida tra guerra e teatro segnò un momento cruciale nella storia dello sport.

Ci sono momenti nella storia del wrestling in cui lo sport sembra fermarsi un istante, come se qualcuno spegnesse il rumore di fondo del mondo per lasciare spazio a una sola, enorme domanda: fin dove si può spingere un'idea? Nel 1987 la risposta arrivò in un guscio d'acciaio: due gabbie unite, un'unica stanza lunga e brutale, nessuna possibilità di fuga. Dusty Rhodes la chiamò War Games. Non una stipulazione, non un'espansione del concetto di match, ma un manifesto sulla natura stessa del conflitto. Dusty era fatto così: prendeva qualcosa che tutti conoscevano—la rissa da bar, lo scontro tra clan, la tensione politica delle rivalità territoriali dell'NWA—e lo ribolliva dentro la sua sensibilità da narratore del Sud.

