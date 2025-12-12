Kate Middleton perché è più permissiva con Louis che con George e Charlotte

Kate Middleton dimostra un approccio più permissivo con il piccolo Louis rispetto a George e Charlotte. La Duchessa ha spesso affrontato situazioni in pubblico, gestendo con pazienza i capricci dei figli, adattando il suo comportamento alle diverse esigenze di ciascuno. Questo stile educativo riflette la sua sensibilità nel conciliare autorità e comprensione all’interno della famiglia reale.

