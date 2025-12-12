Kasba dell' Esquilino dopo la nostra inchiesta arriva il maxi blitz

Dopo undici giorni di indagini giornalistiche condotte da Il Tempo, arriva un maxi-blitz interforze nella zona di Kasba dell'Esquilino, una delle aree più problematiche vicino alla stazione Termini. L'intervento mira a contrastare il degrado e a garantire maggiore sicurezza, segnando un passo importante nelle azioni di riqualificazione e tutela del quartiere.

Dopo 11 giorni di inchieste giornalistiche, condotte da Il Tempo senza mezzi «Termini» contro il degrado dell'area che circonda la più grande stazione ferroviaria d'Italia, ieri è giunto a destinazione anche un maxi-blitz interforze. Quello allestito sotto la regia della Questura contro i «furbetti dell'Esquilino». Con un bilancio finale di 1.500 chili di prodotti alimentari sequestrati perla distruzione, 50 mila euro di sanzioni e tre espulsioni di cittadini stranieri nel più grande mercato rionale e multietnico della Capitale. Dove ormai meno di un decimo dei 130 banchi è rimasto a gestione italiana.