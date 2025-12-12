Kaja Kallas | Resisteremo più di Putin Sull’esercito e sul budget militare Mosca dovrà fare rinunce

Kaja Kallas, premier estone, afferma che l’Europa resisterà più a lungo di Putin, sottolineando la necessità di rinunce di Mosca su esercito e budget militare. L’Alto rappresentante dell’UE per gli Affari esteri commenta sulla possibile adesione di Kiev entro il 2027, lasciando alle singole nazioni la decisione finale. Un quadro di determinazione e dialogo internazionale in evoluzione.

L'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea: «Kiev nella Ue nel 2027? Tocca agli Stati decidere».

Ci deve essere davvero qualcosa di guasto in questa Europa – o forse una polverina nefasta che aleggia sopra Bruxelles – se l'Alto Rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, arriva a dichiarare che "gli Stati Uniti sono ancora il nostro più grande alleat

