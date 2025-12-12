JuveTether offre 1,1mld per quota Exor
Tether, nota società nel settore delle criptovalute, ha presentato un'offerta di 1,1 miliardi di euro per acquisire il 22,22% delle quote della Juventus attualmente possedute da Exor. L'operazione rappresenta un'importante mossa nel settore finanziario, coinvolgendo una delle squadre di calcio più prestigiose al mondo e un gigante delle criptovalute.
22.22 La società di criptovalute Tether ha offerto 1,1 mld di euro per l'acquisto delle quote della Juventus detenute da Exor (pari al 65,4%). Lo annuncia ufficialmente l'ad di Tether,Paolo Ardoino, aggiungendo che la holding (che possiede già l'11,5% delle quote) investirebbe poi un miliardo nel club. Le azioni verranno valutate 2,66 euro, contro la quotazione attuale di 2,19. Exor afferma seccamente che "non sono in corso negoziazioni per la vendita di una quota della Juventus". Servizitelevideo.rai.it