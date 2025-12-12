Juventus | Yildiz vola nella top mondiale

Kenan Yildiz, giovane talento della Juventus, si distingue non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per il suo valore di mercato in costante crescita. La sua ascesa lo ha portato a occupare una posizione di rilievo nella classifica mondiale, confermando il suo ruolo come uno degli aspetti più promettenti del calcio internazionale.

Kenan Yildiz continua a stupire non solo sul campo, ma anche nelle valutazioni economiche del calcio globale. L'ultimo report del CIES Football Observatory, l'osservatorio svizzero che analizza i trend di mercato basandosi su prestazioni, minuti giocati, peso nelle formazioni e incisività nelle competizioni, proietta il talento turco della Juventus come

