Juventus Women Canzi sul rendimento alterno della propria squadra | Non c’è una ragione che possa giustificare questa diversità Poi il commento in vista del Napoli Women

Juventus Women si prepara ad affrontare il Napoli Women in un incontro di campionato. In vista della sfida, il tecnico Canzi ha analizzato il rendimento altalenante della squadra, sottolineando come non ci siano motivazioni che possano giustificare questa diversità di prestazioni. Ecco le principali parole del tecnico alla vigilia della partita.

Juventus Women, Canzi e le parole alla viglia del match di campionato contro il Napoli Women. Ecco cos’ha detto. Alla vigilia del match contro il Napoli Women, in programma domani alle ore 12:30 al “Pozzo-La Marmora” di Biella, mister Canzi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match. PAROLE – «Al di là dell’ultima vittoria contro il St. Polten, che è stata bella e importante, a renderci orgogliosi è tutto il percorso portato avanti dalle ragazze in Women’s Champions League. Quando è avvenuto il sorteggio non avremmo pensato nella migliore delle ipotesi di trovarci adesso in questa situazione di classifica. Juventusnews24.com

Juventus Women, Canzi: “Possibilità di arrivare tra le prime quattro in UWCL? Possiamo giocarcela allo Stadium” - Decisive la doppietta di Girelli e i gol di Vangsgaard, Pinto e Krumbiegel. gianlucadimarzio.com

Juventus Women, Canzi: "Soddisfazione per la prestazione, ma già proiettati ai prossimi obiettivi” - Massimiliano Canzi ha parlato in conferenza stampa al termine del match St. tuttojuve.com

Una speciale notte europea da vivere insieme Vi aspettiamo mercoledì all’Allianz Stadium per sostenere la Juventus Women ?? juve.it/JWomen-ManUnit… x.com

Show your support for Juventus Women in their Champions League clash with Manchester United ? Tickets available here: ? https://juve.it/JWomen-ManUnited - facebook.com facebook