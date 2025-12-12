Juventus verso Boogna | l’ex Bernardeschi Sarà emozionante

Federico Bernardeschi, ex centrocampista della Juventus, si prepara a tornare in campo contro i bianconeri con la maglia del Bologna. Dopo un’esperienza in MLS, l’attuale giocatore rossoblù si dice emozionato per questa sfida, che rappresenta un momento speciale nel suo percorso professionale.

L’ex bianconero Federico Bernardeschi sta brillando a Bologna nell’anno del ritorno in Serie A dopo le stagioni in MLS. L’attaccante campione d’Euroa nel 2021 è in stato di grazia e nella partita di Europa League contro il Celta Vigo ha segnato una doppietta memorabile nella vittoria in rimonta per 2-1 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

Juventus, le ultime verso l'Udinese: Brambilla con la difesa a tre - L’unica certezza è che la prima Juventus del post Igor Tudor sarà diretta da Massimo Brambilla. gazzetta.it

Juventus, le ultime verso l'Udinese: Yildiz da 10 e coppia David-Vlahovic - Oggi pomeriggio, però, si gioca e la Juventus non può permettersi né di guardare indietro né di proiettarsi troppo in avanti. gazzetta.it

Champions League: la Juventus batte il Pafos, il Napoli affonda contro il Benfica I bianconeri sorridono. Per gli azzurri, invece, strada verso la qualificazione agli ottavi si fa in salita - facebook.com facebook

La #RomaFemminile verso la #Juventus: le “nazionali” tornano nella Capitale Sabato si torna in campo: c'è un 1º posto da difendere. Oggi le calciatrici in Italia, domani con ogni probabilità al Giulio Onesti ? @pietrolaporta03 #ASRoma x.com