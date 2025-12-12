Juventus verso Boogna | l’ex Bernardeschi Sarà emozionante

Federico Bernardeschi, ex centrocampista della Juventus, si prepara a tornare in campo contro i bianconeri con la maglia del Bologna. Dopo un’esperienza in MLS, l’attuale giocatore rossoblù si dice emozionato per questa sfida, che rappresenta un momento speciale nel suo percorso professionale.

L’ex bianconero Federico Bernardeschi sta brillando a Bologna nell’anno del ritorno in Serie A dopo le stagioni in MLS. L’attaccante campione d’Euroa nel 2021 è in stato di grazia e nella partita di Europa League contro il Celta Vigo ha segnato una doppietta memorabile nella vittoria in rimonta per 2-1 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

