Juventus Under 17 il fattore P si allarga anche ai 2009 | Paonessa si riprende la vetta dei marcatori bianconeri

La Juventus Under 17 continua a sorprendere con i suoi giovani talenti, tra cui spicca Paonessa, attaccante classe 2009. Con 9 gol all'attivo, si avvicina alla doppia cifra, consolidando il suo ruolo di protagonista nel reparto offensivo della squadra. La sua performance sottolinea il valore del settore giovanile bianconero e il talento emergente tra i più promettenti.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, Paonessa professione bomber: 9 centri per l’attaccante classe 2009, ad un solo gol dalla doppia cifra dopo nemmeno metà campionato. I numeri della punta a confronto con gli altri gironi. Se il fattore P è ormai una costante in Under 16 con la coppia Pamé-Pipitò, anche nella Juventus Under 17 si è allargata la tendenza da diverso tempo. Nella sfida esterna dei bianconeri vinta per 1-2 contro il Pisa, ha colpito ancora Riccardo Paonessa. L’attaccante, grazie alla rete messa a segno in Toscana, è salito così a quota 9 centri in campionato. Ad una sola rete dalla doppia cifra dopo nemmeno metà stagione, a più un gol dall’altro cannoniere bianconero, Corigliano. Juventusnews24.com

