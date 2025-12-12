Juventus Under 16 320 minuti di imbattibilità | Repaci e Brostic le sicurezze in mano a mister Gridel Il focus dedicato

La Juventus Under 16 ha raggiunto un sorprendente record di 320 minuti senza subire gol, grazie alle prestazioni solide di Repaci e Brostic. Il successo difensivo, riconducibile anche alle scelte tattiche di mister Gridel, ha portato i giovani bianconeri a eguagliare il record stagionale di porte inviolate, consolidando la loro solidità difensiva.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, eguagliato il record di imbattibilità stagionale: sono 8 le porte inviolate fra Repaci e Brostic. La solidità difensiva come chiave di volta per il successo, i dati danno ragione a Gridel. Le ultime sui classe 2010 bianconeri. Aggiornamento settimanale dedicato alla Juventus Under 16, i ragazzi guidati da mister Gridel hanno battuto per 2-0 a Vinovo il Cesena. Sono così 11 le vittorie consecutive in campionato, per un percorso sin qui davvero straordinario. Ma a colpire, come già sottolineato ad inizio stagione con il cambio in panchina, è un altro dato ancor più incredibile. Juventusnews24.com

Under 16, quattro bianconeri convocati da Pasqual per il doppio test con l'Inghilterra - La Nazionale Under 16, allenata dal tecnico Manuel Pasqual, affronterà i pari età del Portogallo in una doppia amichevole, in programma ... tuttojuve.com

Pagelle Juventus Cesena Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’undicesima giornata del campionato 2025/26 - Pagelle Juventus Cesena Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’undicesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Cesena Under 16: i voti e ... juventusnews24.com

Blues a Vinovo ? Grande prova dei nostri 2010! Oggi a Vinovo l’ Under16 guidata da Valerio Petiti ha disputato una prestigiosa amichevole contro la Juventus Under 15, conquistando una splendida vittoria per 2-1! Un risultato che conferma il valore de - facebook.com facebook

Seconda vittoria consecutiva per la #Juventus in #ChampionsLeague, che rilancia le ambizioni di qualificazione alla seconda fase. I 2 gol contro il #Pafos nel 2° tempo, dopo una prima frazione di gioco irricevibile. Il mio migliore in campo #McKennie, il peggi x.com