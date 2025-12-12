Juventus Tether presenta offerta per acquistare il club Exor | Non negoziamo

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tether, società guidata da Paolo Ardoino, ha presentato un’offerta vincolante per l’acquisto della Juventus, controllata dalla famiglia Agnelli-Elkann tramite Exor. Con già l’11,52% delle azioni, Tether mira a ottenere il controllo completo del club, ma Exor ha risposto dichiarando di non essere interessata a negoziare.

Tether vuole il controllo della Juventus. La società guidata da Paolo Ardoino, che già detiene l’11,52% del club, ha presentato a Exor un’ offerta vincolante non concordata per l’acquisto di tutte le azioni del club che sono in possesso della holding della famiglia Agnelli-Elkann e che rappresentano il 65,4% del capitale sociale. Una proposta che, a quanto pare, Exor sarebbe intenzionata a rifiutare, al momento. A presentare l’offerta al Consiglio di amministrazione della Juve è stata Tether Investments, interamente controllata da Tether Holdings. L’offerta è a un prezzo di acquisto interamente in denaro pari a 2,66 euro per azione con un equity value per l’acquisizione del 100% della società pari a circa 1,1 miliardi. Ilfattoquotidiano.it

juventus tether presenta offertaTether presenta un’offerta per acquisire il gigante del calcio italiano Juventus FC - Tether ha presentato una proposta vincolante interamente in contanti per acquisire l’intera partecipazione di Exor nella Juventus Football Club, che rappresenta il 65,4% del capitale ... it.investing.com

juventus tether presenta offertaLa Juventus può cambiare proprietà, Tether fa un’offerta da 1,1 miliardi a Exor: scadenza imminente - La società di stablecoin propone 2,66 € ad azione per il 65,4% di Exor ... fanpage.it

juventus tether presenta offerta per acquistare il club exor non negoziamo

© Ilfattoquotidiano.it - Juventus, Tether presenta offerta per acquistare il club. Exor: “Non negoziamo”

L'Italiano che Ha Comprato il 10% della Juventus Nella Vita di Paolo Ardoino, CEO di Tether

Video L'Italiano che Ha Comprato il 10% della Juventus Nella Vita di Paolo Ardoino, CEO di Tether