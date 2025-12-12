Juventus | Semplici difende Bernardeschi

Leonardo Semplici esprime il suo sostegno a Federico Bernardeschi, difendendolo dalle critiche. L'ex allenatore sottolinea come la decisione del giocatore di lasciare la Fiorentina nel 2017 per approdare alla Juventus sia stata una mossa positiva, evidenziando le qualità e il percorso di crescita di Bernardeschi nel club bianconero.

Leonardo Semplici non ha dubbi: Federico Bernardeschi ha fatto la scelta giusta lasciando la Fiorentina per la Juventus nel 2017. L’ex allenatore della Primavera viola, che ha cresciuto il talento di Carrara tra il 2013 e il 2015, lo ha ribadito in un’intervista a TMW, tornando su una decisione che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

A Bologna torna a brillare la stella di Bernardeschi. Il racconto dell'ex tecnico Semplici - Una doppietta con una squadra italiana non la faceva addirittura da un Fiorentina- tuttomercatoweb.com

Bernardeschi: “Bologna una società seria, sono tornato anche per giocare il Mondiale” - Il passato alla Juventus, il sogno Mondiale e l’esperienza a Bologna: le parole di Federico Bernardeschi al podcast BSMT I valori della Juventus, l’accoglienza al Bologna e la scelta di tornare in ... gianlucadimarzio.com

La Juventus in questo primo tempo ha solo fatto pietà: numero di tocchi semplici sbagliati stucchevole, volontà di lottarsela zero, giocatori messi in campo malissimo, non si salva nessuno Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook