Juventus | Semplici difende Bernardeschi

Leonardo Semplici esprime il suo sostegno a Federico Bernardeschi, difendendolo dalle critiche. L'ex allenatore sottolinea come la decisione del giocatore di lasciare la Fiorentina nel 2017 per approdare alla Juventus sia stata una mossa positiva, evidenziando le qualità e il percorso di crescita di Bernardeschi nel club bianconero.

Leonardo Semplici non ha dubbi: Federico Bernardeschi ha fatto la scelta giusta lasciando la Fiorentina per la Juventus nel 2017. L’ex allenatore della Primavera viola, che ha cresciuto il talento di Carrara tra il 2013 e il 2015, lo ha ribadito in un’intervista a TMW, tornando su una decisione che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

