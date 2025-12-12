Juventus Schira | Contatti tra l’agente di Frattesi e la Juve

Il giornalista Niccolò Schira ha confermato i rumors di mercato riguardanti la Juventus e Davide Frattesi, svelando contatti tra l’agente del centrocampista e il club bianconero. La trattativa, ancora in fase embrionale, sembra indicare un possibile trasferimento del giocatore alla Juventus, alimentando l’interesse intorno alle strategie di mercato della società torinese.

Il giornalista sportivo Niccolò Schira ha confermato i rumors di mercato che vedrebbero la Juventus in trattativa per Davide Frattesi.: “Negli ultimi giorni ci sono stati contatti diretti tra l’agente di Davide #Frattesi e la #Juventus, che ha chiesto informazioni sul centrocampista. Un primo colloquio, nessuna offerta ancora. #Spalletti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

