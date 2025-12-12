Juventus Schira | Contatti tra l’agente di Frattesi e la Juve

Il giornalista Niccolò Schira ha confermato i rumors di mercato riguardanti la Juventus e Davide Frattesi, svelando contatti tra l’agente del centrocampista e il club bianconero. La trattativa, ancora in fase embrionale, sembra indicare un possibile trasferimento del giocatore alla Juventus, alimentando l’interesse intorno alle strategie di mercato della società torinese.

Il giornalista sportivo Niccolò Schira ha confermato i rumors di mercato che vedrebbero la Juventus in trattativa per Davide Frattesi.: “Negli ultimi giorni ci sono stati contatti diretti tra l’agente di Davide #Frattesi e la #Juventus, che ha chiesto informazioni sul centrocampista. Un primo colloquio, nessuna offerta ancora. #Spalletti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it Schira - Ci sono stati contatti diretti negli ultimi giorni tra l'agente di Davide Frattesi e Juventus, che hanno chiesto informazioni per il centrocampista. Luciano Spalletti vorrebbe il centrocampista italiano, l'ex Sassuolo vuole più spazio. - facebook.com facebook #Manna: “Partita importante: serve dare continuità. #Juventus squadra forte che si sta ricostruendo. #Juve maglia cucita per vincere, quella del #Napoli per sognare. Il risultato della gara di oggi sarà più decisivo per loro che per noi. Abbiamo tante assenze, m x.com © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Schira: “Contatti tra l’agente di Frattesi e la Juve”