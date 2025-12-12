Juventus ribaltone sul rinnovo di contratto | Comolli cambia strategia

Il mercato della Juventus è in fermento, con importanti novità sui rinnovi di contratto. Dopo le valutazioni su giocatori come Yildiz e McKennie, Damien Comolli adatta la strategia per soddisfare le esigenze di Spalletti. La situazione dei contratti e delle cessioni rappresenta un momento cruciale per il club, in vista della prossima stagione.

Il mercato della Juventus sta attraversando una fase molto delicata, quella dei rinnovi di contratto: da Yildiz a McKennie, ora Damien Comolli cambia strategia e prova ad accontentare Spalletti Ogni estate la stessa storia: Weston McKennie non rientra nel progetto tecnico della Juventus ed è messo apertamente sul mercato. Ai suoi agenti viene dato il via libera per parlare con altri club e agli intermediari viene dato il mandato per trovare acquirenti. Alla fine, però, l’americano resta a Torino e quando si inizia a giocare scende sempre in campo e diventa – col passare delle settimane – un tassello inamovibile dell’undici bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, ribaltone sul rinnovo di contratto: Comolli cambia strategia

