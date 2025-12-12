Juventus presentata un' offerta per l' acquisto | chi si fa avanti Exor smentisce

Exor ha smentito le indiscrezioni riguardanti un'offerta di Tether Investments, controllata da Tether Holdings, per l'acquisto del 65,4% delle azioni Juventus. La società ha chiarito di non aver ricevuto proposte vincolanti da parte di Tether, mentre si susseguono voci su possibili mosse nel mercato azionario della squadra bianconera.

Tether Investments, interamente controllata da Tether Holdings, avrebbe presentato al consiglio di amministrazione di Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili sul sito internet della società, il 65,4% del capitale sociale. Lo rende noto la stessa Tether in una mail che arriva da un indirizzo certificato e che trova riscontro anche in un post su X del Ceo della società Paolo Ardoino. Subito, però, è arrivata la smentita di Exor che, attraverso un portavoce, ha negato che ci siano negoziazioni per la vendita della Juventus. Liberoquotidiano.it Pagina 2 | Tether: "Offerta per la Juve". Exor: "Il club non è in vendita" - L'offerta vincolante decadrà automaticamente, qualora Exor non facesse pervenire la propria accettazione scritta entro le 18 del 22 dicembre. corrieredellosport.it

Tehter e Ardoino, offerta pazzesca a Elkann: “Un miliardo di euro per comprare la Juventus” - Il Ceo su X spiega: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita" ... tuttosport.com

