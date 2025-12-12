Juventus ossessione continua | l’ultimo sfottò arriva dalle freccette! La ricostruzione di quanto successo

Un episodio curioso coinvolge la Juventus, che si è vista protagonista di uno scherzo durante un evento. Tra errore di regia e momenti di ilarità, la squadra è finita al centro di attenzione, con i tifosi che non mancano di ironizzare. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Juventus, l’errore della regia rovina l’ingresso di Arno Merk. Invece di “Sarà perché ti amo” risuona il coro “Chi non salta è un gobbo juventino”. L’atteso Mondiale di Darts ha preso il via all’Alexandra Palace di Londra, un evento che, pur non essendo legato al calcio, ha catturato l’attenzione degli appassionati italiani per un episodio tanto inatteso quanto clamoroso. La serata inaugurale del prestigioso torneo è stata segnata da una gaffe musicale che ha coinvolto direttamente la Juventus. Come da tradizione, l’ingresso di ogni partecipante è accompagnato da uno spettacolo di luci, effetti speciali e, soprattutto, da un brano musicale scelto per l’occasione. Juventusnews24.com

Ossessione, vittoria e moneyball: le parole chiave della Juventus di Comolli - Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, si è presentato: ecco la struttura del club, ruolo per ruolo, e le parole chiave della strategia per riportare i bianconeri a vincere La ... panorama.it

Juventus, Comolli: "Cercare di vincere sarà la mia ossessione". E conferma Tudor - "Cercare di vincere è la mia ossessione: è un qualcosa che fa parte della cultura del club, cercherò di rafforzarla". tg24.sky.it

Felipe Caicedo, il gigante talismano di Simone Inzaghi, a 36 anni immagina già la sua vita fuori dal rettangolo verde. Noi l'abbiamo incontrato e intervistato e ci ha svelato degli aneddoti sia sul suo ex tecnico ora all'Inter ma anche su cosa subì dalla Juventus - facebook.com facebook

Molti gridano allo scandalo ancora prima di capire. Io invece credo che il nuovo AD della #Juventus, Damien #Comolli, meriti almeno di essere ascoltato: la sua visione è diversa, ma non per questo sbagliata. --- C’è un vizio che ormai si ripete da anni nel nost x.com