Juventus Next Gen Pianese 0-0 | partita bloccata al Moccagatta quarto risultato utile di fila per Brambilla

La sfida tra Juventus Next Gen e Pianese termina con un pareggio a reti inviolate al Moccagatta. La partita, valida per la 18ª giornata di Serie C 2025/26, si è rivelata molto equilibrata, regalando il quarto risultato utile consecutivo alla squadra di Brambilla. Di seguito, tutti i dettagli e gli highlights dell'incontro.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Forte di tre risultati utili consecutivi, la Juventus Next Gen ha affrontato un altro esame di maturità contro la Pianese di Birindelli allo stadio Moccagatta. I bianconeri – con questo 0-0 – hanno allungato a quattro la striscia positiva per rimanere agganciati al treno playoff. Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. FINE PARTITA 90’+1? Mischia in area, si salva la Pianese – Calcio d’angolo per la Next Gen con Puczka, stacca Pedro Felipe e colpisce ma si salvano in qualche modo gli ospiti. Juventusnews24.com Diretta Juve Next Gen-Pianese: risultato in tempo reale. Birindelli sfida il suo passato - I bianconeri di Brambilla in campo nell'anticipo del girone B di Serie C per accorciare le distanze in ottica playoff ... tuttosport.com

