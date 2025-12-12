Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | si fa vedere la squadra ospite doppia punizione velenosa! Mangiapoco c’è

La sfida tra Juventus Next Gen e Pianese si conclude con un pareggio a reti inviolate nella 18ª giornata di Serie C 2025/26. La partita è stata caratterizzata da occasioni offensive e alcune azioni pericolose, tra cui due punizioni velenose della squadra ospite. Ecco tutti i dettagli, la sintesi e le formazioni del match.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Forte di tre risultati utili consecutivi, la Juventus Next Gen affronta un altro esame di maturità contro la Pianese di Birindelli allo stadio Moccagatta. I bianconeri vogliono allungare la striscia positiva per rimanere agganciati al treno playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. 13? Ancora Pianese pericolosa su punizione – Altra ingenuità dal limite della Juve, con un fallo che permette alla Pianese di beneficiare di una punizione invitante.

