Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | revocato il rigore per gli ospiti dopo l’episodio con Pedro Felipe l’arbitro cambia idea al VAR

La partita tra Juventus Next Gen e Pianese termina con un pareggio a reti inviolate. Durante il match, un episodio chiave con Pedro Felipe ha portato alla revoca di un rigore per gli ospiti, grazie all'intervento del VAR. Di seguito, sintesi, moviola e dettagli sulla cronaca di questa sfida valida per la 18ª giornata di Serie C 2025/26.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Forte di tre risultati utili consecutivi, la Juventus Next Gen affronta un altro esame di maturità contro la Pianese di Birindelli allo stadio Moccagatta. I bianconeri vogliono allungare la striscia positiva per rimanere agganciati al treno playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. 62? Cambio Pianese – Dentro Puletto per Sodero. 61? Cambi Juve – Dentro Puczka e Amaradio per Rouhi e Savio. © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: revocato il rigore per gli ospiti dopo l'episodio con Pedro Felipe, l'arbitro cambia idea al VAR

