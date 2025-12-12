Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | occasione in area per Owusu

La sfida tra Juventus Next Gen e Pianese, valida per la 18ª giornata di Serie C 2025/26, si conclude con un pareggio a reti inviolate. Un match caratterizzato da occasioni da entrambe le parti e un intenso equilibrio in campo, con i giovani bianconeri che cercano di consolidare la loro posizione in classifica. Ecco tutti i dettagli e gli highlights dell'incontro.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Forte di tre risultati utili consecutivi, la Juventus Next Gen affronta un altro esame di maturità contro la Pianese di Birindelli allo stadio Moccagatta. I bianconeri vogliono allungare la striscia positiva per rimanere agganciati al treno playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. 88? Cambio Juve – Cudrig prende il posto di Anghelè. 87? Cambi Pianese – Fuori Tirelli e dentro Martey.

