Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | fischio d’inizio

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus Next Gen e Pianese, valida per la 18ª giornata di Serie C 2025/26. Un incontro equilibrato che promette emozioni e spettacolo, con aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino e risultato finale. Rimani con noi per tutti gli aggiornamenti live sulla partita.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Forte di tre risultati utili consecutivi, la Juventus Next Gen affronta un altro esame di maturità contro la Pianese di Birindelli allo stadio Moccagatta. I bianconeri vogliono allungare la striscia positiva per rimanere agganciati al treno playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.30 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juventus Next Gen Pianese 0-0: risultato e tabellino. Juventusnews24.com

juventus next gen pianeseJuventus Next Gen-Pianese: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La squadra di Brambilla è alla ricerca di una vittoria: tutte le informazioni sulla partita e le parole di Gil Puche ... tuttosport.com

juventus next gen pianeseJuventus Next Gen, i convocati di Brambilla per la gara contro la Pianese - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara che la Next Gen giocherà contro la Pianese: "Oggi la Juventus Next Gen sfida la Pianese ... tuttojuve.com

