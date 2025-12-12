Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | equilibrio dopo 45? al Moccagatta INTERVALLO

Segui la diretta della sfida tra Juventus Next Gen e Pianese, valida per la 18ª giornata di Serie C 2025/26. Dopo i primi 45 minuti, il punteggio è di 0-0, con un equilibrio in campo. Ecco tutte le informazioni, sintesi e aggiornamenti sul match disputato al Moccagatta.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Forte di tre risultati utili consecutivi, la Juventus Next Gen affronta un altro esame di maturità contro la Pianese di Birindelli allo stadio Moccagatta. I bianconeri vogliono allungare la striscia positiva per rimanere agganciati al treno playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45'+1? Tiro Savio – Pallone che spiove in area da corner ma viene allontanato: stoppa di petto Savio al limite e calcia in porta.

