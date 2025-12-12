Juventus La Stampa che è ancora di Elkann prende per i fondelli Comolli sul calciomercato degli algoritmi

L'articolo analizza il contrasto tra le strategie di calciomercato tradizionali e quelle basate sugli algoritmi, con particolare attenzione alla Juventus e alle recenti affermazioni di Comolli. La stampa, ancora in mano a Elkann, scherza sulla presunta superiorità del metodo tradizionale rispetto alle nuove tecnologie, evidenziando il dibattito tra innovazione e metodo classico nel mondo del calcio.

Il titolo è eloquente: “La Juve di Spalletti va oltre l’algoritmo”. Sommario: “David, Openda, Zhegrova e Joao Mario scelti al computer da Comolli, ma poco impiegati. I dati non svelano personalità e velocità di adattamento. Il nuovo tecnico lavora sulla mentalità”. Come a dire: caro Comolli, comincia a somigliare a un sòla con i tuoi algoritmi. Non dimentichiamo che la settimana è cominciata con l’attacco alzo zero di Tony Damascelli che ha definito Comolli – tra le cose – incompetente e scostumato. Ilnapolista.it Calenda contro John Elkann per la vendita di Stampa e Repubblica: "Poi Stellantis, mancano Juventus e Ferrari" - Carlo Calenda attacca John Elkann su X per la vendita del gruppo Gedi: la reazione della redazione de La Stampa alla notizia ... virgilio.it Elkann e bin Salman, alla Juventus grandi manovre per aprire ai fondi sauditi (il Domani) - Elkann bin Salman: grandi manovre per aprire la Juventus ai fondi sauditi. ilnapolista.it Juventus Club Fratta. . Conferenza stampa pre Pafos del mister Luciano Spalletti #fcjuventus #juve #finoallafineforzajuventus - facebook.com Facebook Juventus-Pafos, parla Luciano Spalletti: la conferenza stampa in diretta LIVE #SkySport #SkyUCL X.com © Ilnapolista.it - Juventus, La Stampa (che è ancora di Elkann) prende per i fondelli Comolli sul calciomercato degli algoritmi

