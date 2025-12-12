Juventus imbarazzo e scossa con il Pafos | il gesto di Spalletti all’intervallo! La vera svolta arriverà contro la Roma per questo motivo

Durante la sfida con il Pafos, la Juventus si è trovata in una situazione di imbarazzo, con Spalletti che ha reagito in modo deciso all’intervallo. Questa esperienza potrebbe rappresentare una vera svolta, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in vista della prossima importante partita contro la Roma.

Juventus, «imbarazzo» e scossa da parte di Luciano Spalletti con il Pafos: cosa ha fatto all’intervallo! La svolta con la Roma per un motivo. La vittoria per 2-0 contro il Pafos ha portato tre punti vitali per la classifica di Champions League, ma non ha cancellato le ombre di un primo tempo da incubo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dietro il successo europeo si nasconde una gestione psicologica vibrante di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, solitamente misurato, è stato costretto ad alzare la voce nell’intervallo per scuotere una squadra paralizzata dalla paura. L’errore di Miretti e la “psicosi” europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com