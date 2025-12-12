Juventus imbarazzo e scossa con il Pafos | il gesto di Spalletti all’intervallo! La vera svolta arriverà contro la Roma per questo motivo

Juventusnews24.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sfida con il Pafos, la Juventus si è trovata in una situazione di imbarazzo, con Spalletti che ha reagito in modo deciso all’intervallo. Questa esperienza potrebbe rappresentare una vera svolta, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in vista della prossima importante partita contro la Roma.

Juventus, «imbarazzo» e scossa da parte di Luciano Spalletti con il Pafos: cosa ha fatto allintervallo! La svolta con la Roma per un motivo. La vittoria per 2-0 contro il Pafos ha portato tre punti vitali per la classifica di Champions League, ma non ha cancellato le ombre di un primo tempo da incubo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dietro il successo europeo si nasconde una gestione psicologica vibrante di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, solitamente misurato, è stato costretto ad alzare la voce nell’intervallo per scuotere una squadra paralizzata dalla paura. L’errore di Miretti e la “psicosi” europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus imbarazzo e scossa con il pafos il gesto di spalletti all8217intervallo la vera svolta arriver224 contro la roma per questo motivo

© Juventusnews24.com - Juventus, «imbarazzo» e scossa con il Pafos: il gesto di Spalletti all’intervallo! La vera svolta arriverà contro la Roma per questo motivo

juventus imbarazzo scossa pafosPagina 2 | Spalletti, imbarazzo e scossa: la svolta Juve si vedrà con la Roma - La rivoluzione, però, la Juve deve farla in settimana, durante gli allenamenti. Segnala tuttosport.com

juventus imbarazzo scossa pafosSpalletti, imbarazzo e scossa: la svolta Juve si vedrà con la Roma - Pafos, che più di tutti resta nella mente dei tifosi, ma non solo. tuttosport.com scrive

ZHEGROVA SHOW #skills #juventus #football

Video ZHEGROVA SHOW #skills #juventus #football