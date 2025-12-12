Juventus il Corriere dello Sport | Spalletti prigioniero in testa ha un’altra Juve Tutti i nodi di formazione e due problemi da risolvere

L'articolo analizza la situazione attuale della Juventus e le sfide che il team affronta, con particolare attenzione alle decisioni di formazione e ai problemi da risolvere. Secondo il Corriere dello Sport, Spalletti si trova in una posizione complicata, mentre la testa del club sembra essere rivolta verso altri obiettivi. Un quadro dettagliato delle dinamiche interne e delle questioni aperte.

Juventus, il Corriere dello Sport titola così: «Spalletti prigioniero, in testa ha un'altra Juve». Ecco i nodi di formazione e i problemi da risolvere. La vittoria contro il Pafos in Champions League ha portato tre punti vitali, ma non ha cancellato i fischi dello Stadium né i dubbi che aleggiano sulla Continassa. Luciano Spalletti prosegue la sua navigazione, scegliendo la strada della prudenza piuttosto che quella della rivoluzione. Il tecnico toscano ha scelto di non stravolgere gli equilibri precari di una squadra che appare impaurita e tatticamente "prigioniera" del suo passato recente. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

