Juventus | Exor smentisce categoricamente i rumors sulla cessione di quote La posizione ufficiale della holding

Exor, la holding di riferimento della Juventus, ha ufficialmente smentito i rumors riguardanti una possibile cessione di quote della società. In una dichiarazione ufficiale, un portavoce ha precisato che al momento non sono in corso negoziazioni relative alla vendita di partecipazioni, confermando così la stabilità dell'attuale assetto societario.

Juventus, un portavoce di Exor: «Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della società». La  Exor, holding della  famiglia Agnelli  e azionista di maggioranza della  Juventus, è intervenuta con una  smentita categorica  per mettere a tacere le voci circolate insistentemente recentemente. I  rumors  di stampa riguardavano una possibile  cessione di alcune quote  del club bianconero. La smentita ufficiale all’Ansa. A riportare la presa di posizione ufficiale è stata l’ Ansa, citando direttamente le parole di un  portavoce di Exor. Il comunicato è perentorio e non lascia spazio a interpretazioni, respingendo l’ipotesi di qualsiasi trattativa in corso. Juventusnews24.com

