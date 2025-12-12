Juventus | Exor smentisce categoricamente i rumors sulla cessione di quote La posizione ufficiale della holding

Exor, la holding di riferimento della Juventus, ha ufficialmente smentito i rumors riguardanti una possibile cessione di quote della società. In una dichiarazione ufficiale, un portavoce ha precisato che al momento non sono in corso negoziazioni relative alla vendita di partecipazioni, confermando così la stabilità dell'attuale assetto societario.

Juventus, un portavoce di Exor: «Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della società». La Exor, holding della famiglia Agnelli e azionista di maggioranza della Juventus, è intervenuta con una smentita categorica per mettere a tacere le voci circolate insistentemente recentemente. I rumors di stampa riguardavano una possibile cessione di alcune quote del club bianconero. La smentita ufficiale all’Ansa. A riportare la presa di posizione ufficiale è stata l’ Ansa, citando direttamente le parole di un portavoce di Exor. Il comunicato è perentorio e non lascia spazio a interpretazioni, respingendo l’ipotesi di qualsiasi trattativa in corso. Juventusnews24.com Exor, la smentita del portavoce: "Non c'è nessuna trattativa per vendere una quota della Juve" - "Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus". tuttomercatoweb.com Juve, Exor smentisce le voci: "Nessuna quota del club in vendita" - Dal quartier generale di Exor, la holding della famiglia Agnelli, arriva una secca smentita rispetto alle ul ... gazzetta.it Dalla crisi della Juventus alla Ferrari a secco di vittorie, fino alla vendita dei giornali: nell’intervista al Foglio l’editore critica la gestione Elkann e sostiene che il capo di Exor sia pronto a lasciare il Paese «per stare lontano dai magistrati. Se cammina per Torino - facebook.com facebook © Juventusnews24.com - Juventus: Exor smentisce categoricamente i rumors sulla cessione di quote. La posizione ufficiale della holding