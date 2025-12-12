Juventus | Exor ribadisce il legame con la squadra

L'annuncio di Tether Investments di aver presentato un'offerta vincolante per acquisire l'intera quota della Juventus ha suscitato grande scalpore nel calcio italiano. Exor, azionista di riferimento del club, ha ribadito il suo forte legame con la squadra, facendo chiarezza sulla propria posizione in vista di questa importante operazione.

