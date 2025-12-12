Juventus con Spalletti anche l’anno prossimo | primi segnali di continuità

La Juventus e Luciano Spalletti pianificano il futuro insieme, puntando a una ripresa stabile e duratura. I primi segnali di continuità progettuale rafforzano la volontà di costruire una squadra competitiva nel lungo termine, con un focus sulla crescita e sulla stabilità. La collaborazione tra club e allenatore mira a rilanciare i bianconeri già dalla prossima stagione.

La Juventus e Luciano Spalletti lavorano per riportare subito la squadra in zone più alte della classifica, ma anche al futuro: i primi segnali di continuità progettuale arrivano forti e chiari "Quando penso a Spalletti penso a lungo termine, non fino a giugno". Parole chiarissime quelle di Giorgio Chiellini prima dell'impegno in Champions League contro il Pafos e che non sono affatto di circostanza. Il coraggio del tecnico toscano ad accettare un contratto fino al termine della stagione con un'opzione per il rinnovo solamente in favore della Juventus è stato apprezzato dalla dirigenza e l'idea è quella di continuare insieme anche nella prossima stagione.

