Juventus Brambati Juve costruita male disastro totale

Massimo Brambati analizza il momento della Juventus, sottolineando le criticità della costruzione della squadra. L’ex calciatore e procuratore evidenzia le problematiche che stanno influenzando le prestazioni bianconere, parlando di un disastro totale nella gestione e nelle scelte tecniche. La sua opinione offre uno sguardo approfondito sul presente della società torinese.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha analizzato il momento della Juventus. Quando interrogato se il possibile ritorno di Bremer potesse in qualche modo inveritre la rotta della stagione bianconera, Brambati è stato perentorio. “Juve costruita male, la proprietà ha fatto disastri e continua L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Brambati “Juve costruita male, disastro totale”

L'OPINIONE di chi è passato tra le CONTRADDIZIONI della GIUSTIZIA SPORTIVA: MASSIMO BRAMBATI

