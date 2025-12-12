Recenti indiscrezioni suggeriscono che Tether abbia offerto 1,1 miliardi di euro per l'acquisto della Juventus, ma fonti di Calcio&Finanza evidenziano come l'offerta non sia considerata congrua. Nel frattempo, RedBird ha acquisito il Milan per circa 1,2 miliardi di euro, senza includere lo stadio nel prezzo.

Juventus acquistata da Tether per 1,1 miliardi? Calcio&Finanza: offerta non congrua, RedBird ha pagato Milan 1,2 senza stadio. L’analisi. Il futuro della Juventus è al centro di una mossa finanziaria inattesa. Tether, società d’investimento nel settore delle stablecoin e secondo azionista del club, ha presentato a Exor un’offerta vincolante non sollecitata per rilevare il 65,4% delle quote detenute dalla holding della famiglia Agnelli. Secondo documenti visionati da Calcio e Finanza, il prezzo proposto è di 2,66 euro per azione. Dettagli economici e comparazione con il Milan. L’offerta, interamente in denaro, valorizza la Juventus circa 1,1 miliardi di euro, riconoscendo un premio del 20,74% rispetto al prezzo ufficiale del titolo. Juventusnews24.com

