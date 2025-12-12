Juventus acquistata da Tether per 1,1 miliardi? Calcio&Finanza | offerta non congrua RedBird ha pagato Milan 1,2 senza stadio

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Tether abbia offerto 1,1 miliardi di euro per l'acquisto della Juventus, ma fonti di Calcio&Finanza evidenziano come l'offerta non sia considerata congrua. Nel frattempo, RedBird ha acquisito il Milan per circa 1,2 miliardi di euro, senza includere lo stadio nel prezzo.

Juventus acquistata da Tether per 1,1 miliardi? Calcio&Finanza: offerta non congrua, RedBird ha pagato Milan 1,2 senza stadio. L’analisi. Il futuro della  Juventus  è al centro di una mossa finanziaria inattesa.  Tether, società d’investimento nel settore delle stablecoin e secondo azionista del club, ha presentato a Exor un’offerta vincolante non sollecitata  per rilevare il  65,4% delle quote detenute dalla holding della  famiglia Agnelli. Secondo documenti visionati da  Calcio e Finanza, il prezzo proposto è di  2,66 euro per azione. Dettagli economici e comparazione con il Milan. L’offerta, interamente in  denaro, valorizza la  Juventus  circa  1,1 miliardi di euro, riconoscendo un  premio del 20,74% rispetto al prezzo ufficiale del titolo. Juventusnews24.com

