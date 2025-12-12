Juve ora la difesa a quattro diventa realtà | torna anche Bremer

La Juventus si prepara a consolidare la fase difensiva con l'adozione della difesa a quattro, un cambio tattico che potrebbe essere già in atto nella sfida contro il Pafos. La presenza di Bremer e le strategie di Luciano Spalletti indicano un possibile nuovo corso per i bianconeri, pronti a rafforzare la loro organizzazione difensiva.

Torino, 12 dicembre 2025 – Il secondo tempo contro il Pafos può servire ad avvicinare il cambio modulo di Luciano Spalletti? Forse sì. Bologna e Roma alle viste, due scontri diretti campali per la Champions League e Lucio pensa di affrontarli con una difesa a quattro, tornando all’antico, al modulo che tanti successi gli ha dato in carriera. Il rientro di Bremer può servire alla rivoluzione tattica, quindi con meno adattamenti e, finalmente, giocatori inseriti in ruoli maggiormente funzionali, che significa una difesa in linea a quattro, in mezzo tre mediani e davanti un tridente tutto pepe e dribbling. Sport.quotidiano.net

