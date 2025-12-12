Juve Exor smentisce trattative per cessione quote

Exor ha ufficialmente smentito le recenti voci riguardanti trattative per la cessione di quote della Juventus. La holding di famiglia Agnelli ha precisato che al momento non sono in corso negoziazioni relative a eventuali vendite della partecipazione nel club bianconero. La notizia chiarisce la posizione dell’azienda in merito alle speculazioni di mercato emerse nelle ultime settimane.

(Adnkronos) – Nessuna negoziazione in corso da parte di Exor per la vendita di una quota della Juventus. La smentita in una nota in cui si precisa che "in relazione ai recenti rumor di stampa un portavoce di Exor smentisce categoricamente che siano in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus". Exor smentisce . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Webmagazine24.it Juve, Exor smentisce le voci: "Nessuna quota del club in vendita" - Dal quartier generale di Exor, la holding della famiglia Agnelli, arriva una secca smentita rispetto alle ul ... gazzetta.it Exor, non c'è nessuna trattativa per vendere una quota della Juventus - Così un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli, "smentisce categoricamente recenti rumors di stampa". ansa.it Dalla crisi della Juventus alla Ferrari a secco di vittorie, fino alla vendita dei giornali: nell’intervista al Foglio l’editore critica la gestione Elkann e sostiene che il capo di Exor sia pronto a lasciare il Paese «per stare lontano dai magistrati. Se cammina per Torino - facebook.com facebook